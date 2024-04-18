Самый фигуристый рейтинг: В каких странах проживают дамы с большой пятой точкой и есть ли в этом списке Россия

Судя по всему, в мире закончились все проблемы. Ведь по-другому объяснить то, что зарубежная компания GitNux решила провести мировой анализ размера бёдер женщин, нельзя. В исследование попало 17 стран, и самые широкие бёдра оказались у… Впрочем, давайте поподробнее.

Где живут девушки с самыми пышными формами?

Исследование размера бёдер: Южная Африка лидирует. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Топ-3 получился неожиданный. В особенности — третье место. На первом, тут не удивляемся, девушки из Южной Африки — у них ягодицы в объёме в среднем 106 см. Аргентина с объёмом 104 см уступила первенство, а замыкает тройку лидеров… Швеция! 104 см в обхвате. Но на этом сюрпризы не заканчиваются!

Какие страны входят в топ по размеру бёдер женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Интересно, что США, страна, известная своими проблемами с ожирением и любовью к пластической хирургии, не попала даже в пятёрку лидеров, заняв лишь шестое место с результатом 102 см. Бразилия, которую считают столицей пышных форм, в этом исследовании вообще не участвовала. Почему — вопросы к организаторам…

Россия в топ-10 стран с самыми широкими бёдрами. Фото ©

Россия показала себя с хорошей стороны, заняв седьмое место с объёмом женских бёдер в среднем 103 см. Такой же результат у итальянок. Как нам кажется, результаты впечатляющие! А теперь давайте посмотрим на список целиком: Южная Африка: 106 см; Аргентина: 104 см; Швеция: 104 см; Греция: 103,5 см; Германия: 103 см; США: 102 см; Россия: 103 см; Италия: 103 см; Австралия: 103 см; Нидерланды: 102 см; Канада: 102 см; Франция: 102 см; Нигерия: 98 см; Южная Корея: 96,5 см; Япония: 96 см.

Причины различий объёма бёдер у дам в мире

Размер имеет значение: сравнение бёдер по странам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Учёные объясняют разницу в размере бёдер разными факторами: от генетики до уровня ожирения в стране. Например, в Южной Африке 81,4% населения — чернокожие. Учёные считают, что у них крупнее костная структура, что влияет на общие пропорции тела. В Аргентине большое влияние на средние показатели оказывают популярность пластических операций и высокий процент коренного населения, склонного к природной полноте. А в Швеции, несмотря на стереотипы о высоких и худощавых женщинах, половина взрослого населения страдает от лишнего веса, что также влияет на размер бёдер.

Культура и красота

Культурные различия в размере бёдер: глобальный обзор. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Интерес к размеру бёдер вовсе не случаен — это важная часть культурной идентичности многих народов, символ плодородия и здоровья. Исследования показывают, что мужчины уже на подсознательном уровне предпочитают женщин с более широкими бёдрами, видя в этом признак здоровья и способности выносить и родить здоровое потомство, пишет Daily Mail.