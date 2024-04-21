Подвиги ради любви: 8 диких странностей мужей, которые женщины просто приняли

Любовь несёт в себе много сюрпризов, и не все из них приятные. По крайней мере, поначалу. Вот вам восемь реальных историй от пользовательниц Reddit о необычных привычках их вторых половинок, которые они не только приняли, но и полюбили.

1. Монологи у плиты

Смешные и необычные мужские привычки в семейной жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пользовательница the_crystal_temps рассказывает о своём муже, который любит комментировать каждое действие во время готовки. "Дамы и господа, ваш любимчик снова создаёт кулинарный шедевр!" — объявлял он, взбивая яичницу. Сначала это было неожиданно, но теперь "шоу" супруга стало частью их семейной жизни. И жена с детьми смеются и поддакивают ему.

2. Шляпомания

Brisketball23 поделилась, что её муж превращает всё, что попадётся под руку, в шляпу. Девушка не могла не смеяться, когда увидела, как супруг надел на голову сковородку. Эта игривость добавляет веселья их быту, а домашний фотоальбом пополнился множеством забавных фотографий.

3. Театр одного актёра

Невероятные привычки мужей, которые женщины полюбили. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Cassiopeia299 рассказывает, что её бойфренд постоянно разговаривает сам с собой и даже придумывает голоса для домашних питомцев. Когда она впервые это услышала, то подумала, что партнёр разговаривает по телефону. Сначала это казалось девушке странным, но теперь это источник приколов и даже вдохновения для собственных разговоров с питомцами.

4. Эпохальные образы

Frogvscrab сначала не понимала, зачем её мужу каждый месяц менять стиль одежды и подстраивать его под разные эпохи. Но, когда она увидела его идущим в очках и брюках в стиле 70-х в магазин, поняла, что это его способ выразить себя. Теперь женщина подбирает аксессуары супругу и вместе с ним погружается в изучение моды разных десятилетий.

5. Вечный комментатор

Любовь и причуды: когда странности становятся милыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любовь к страшным фильмам у другой пользовательницы Reddit и её мужа общая, но его привычка комментировать каждое действие персонажей и предсказывать сюжетные повороты — особенная. Сначала это отвлекало девушку, но теперь она находит это забавным.

6. Неожиданные паузы для отдыха

Smallwren7558 утверждает, что её муж иногда лежит на полу, чтобы расслабиться, и выбирает для этого самые неожиданные места. Эти моменты стали частью их семейных анекдотов.

7. Биолог-натуралист

Как принять странности мужа: 8 забавных историй. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Carrot_onesie делится, что её бойфренд-биолог просто не может пройти мимо животного или насекомого, которое его заинтересовало. Поначалу это девушку немного раздражало, но спустя месяцы она полюбила эту привычку. Неудивительно! Каждая прогулка теперь — повод для своеобразного исследования.

8. Живой будильник

Ещё одна пользовательница Reddit однажды проснулась от странных звуков, которые издавал её муж, сидя на кровати. Он объяснил, что это его способ "встряхнуть" себя утром. Сначала это казалось ей безумием, но теперь женщина привыкла и даже сама иногда присоединяется к утренним "концертам".