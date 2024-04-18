Перекрытый мост — не помеха: Воронежцы нашли способ переправляться через реку своими силами

Администрация Воронежской области приняла решение перекрыть понтонный мост в Шилове по причине повышения уровня воды до критических отметок. Теперь по нему нельзя проехать, но особо настойчивых жителей это не останавливает — они переходят реку вброд. Видео с жителями, которые "видят цель и не видят препятствий", публикует SHOT.