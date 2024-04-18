Перекрытый мост — не помеха: Воронежцы нашли способ переправляться через реку своими силами
Воронежский "супергерой" переправляет жителей через реку из-за перекрытого моста
Администрация Воронежской области приняла решение перекрыть понтонный мост в Шилове по причине повышения уровня воды до критических отметок. Теперь по нему нельзя проехать, но особо настойчивых жителей это не останавливает — они переходят реку вброд. Видео с жителями, которые "видят цель и не видят препятствий", публикует SHOT.
Люди переходят реку. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что мужчина помогает хрупким женщинам перейти реку. Представитель сильного пола и настоящий местный "супергерой" сажает их себе на плечи и руки, после чего тихим шагом направляется на другой берег.
Напомним, сразу в нескольких российских регионах сложилась трудная ситуация с паводками. Например, в Кургане вода поднялась до уровня 970 сантиметров, но уже в ближайшее время достигнет исторического максимума. Число домов, подтопленных в результате аномального паводка в области, составляло около 334, придомовых участков — 1148. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, в том числе 217 детей.
Telegram / SHOT