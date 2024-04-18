Жителей 18 населённых пунктов Кургана призвали эвакуироваться из-за паводка

Жителей 18 населённых пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области призвали покинуть свои дома в связи с напряжённой ситуацией с паводком. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком напряжённая. Вода из Кургана идёт к вам, уровень растёт. В зоне подтопления могут оказаться многие населённые пункты округа Белозерское, населённые пункты Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкина, Масляная", — говорится в сообщении.