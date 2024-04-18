Жителей 18 населённых пунктов Кургана призвали эвакуироваться из-за паводка
Курган. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат
Жителей 18 населённых пунктов Белозерского муниципального округа Курганской области призвали покинуть свои дома в связи с напряжённой ситуацией с паводком. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком напряжённая. Вода из Кургана идёт к вам, уровень растёт. В зоне подтопления могут оказаться многие населённые пункты округа Белозерское, населённые пункты Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкина, Масляная", — говорится в сообщении.
Ранее уральский гидрометцентр предупреждал, что вода вблизи Кургана продолжит подниматься до 18 апреля. Полицейские уже оцепили набережную рядом с плотиной, местным жителям запретили подниматься на дамбу. В ближайшие дни уровнь паводка достигнет исторических 10 метров. Сообщалось, что в области число домов, подтопленных из-за разбушевавшейся стихии, достигло 334. 924 человека, в том числе 217 детей, были вынуждены оставить жилища и переехать в пункты временного размещения.