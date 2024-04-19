Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии выживших лётчиков с упавшего Ту-22М3
Угрозы для жизни двоих лётчиков с упавшего на Ставрополье Ту-22М3 нет
Угрозы для жизни двоих лётчиков, выживших в результате падения самолёта Ту-22М3 на Ставрополье, нет. В ближайшее время их перевезут в военный госпиталь, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"Угрозы для жизни двоих лётчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают всё необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двоих пилотов Ту-22М3 эвакуировали с места крушения, они живы. Третий член экипажа погиб, четвёртого ещё ищут.
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