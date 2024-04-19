Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии выживших лётчиков с упавшего Ту-22М3

Угрозы для жизни двоих лётчиков, выживших в результате падения самолёта Ту-22М3 на Ставрополье, нет. В ближайшее время их перевезут в военный госпиталь, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Угрозы для жизни двоих лётчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают всё необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона", — написал он в телеграм-канале.