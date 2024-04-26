10 довольных морд, которые сильно напроказничали и нисколько в этом не раскаиваются

"Я заставил моего папу подпрыгнуть, когда пукнул, пока он смотрел ужастик!" — codylab.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / codylab

"Я смотрел моей маме в глаза, пока писал на её худи", — ellieconclavi.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ellieconclavi

"Я сделал свою собственную собачью дверцу"

"Я бегал по дому и ОРАЛ, потому что к попе прилипла какашка. Все подумали, что я умираю", — Shibaru-in-a-Subaru.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shibaru-in-a-Subaru

"Узнал, что меня не включили в следующий отпуск мамы, поэтому я съел её паспорт!" — whipp.it.lucy.real.good.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / whipp.it.lucy.real.good

"Я заползаю в пустые тапочки и какаю туда, так что тот, кто их наденет, испачкается", — Beccers.

Фото © Imgur / Beccers

"Я запрыгнул в микроавтобус незнакомца, чтобы сказать "Привет" их детям! #безсожалений", — gnoc.gus.mav.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gnoc.gus.mav

"Я причина, почему у нас не может быть хороших вещей. Целую, Бинкс", — samantha_wa11ace.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samantha_wa11ace

"Я запрыгнул в машину незнакомца и украл гамбургер прямо из чьих-то рук", — Aspyr99.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aspyr99

"Меня уже покормили. Мои мяуканья — обман", — plant_doctor.