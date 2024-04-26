Уровень воды реки Урала в Оренбуржье опустился ниже опасного
На всём протяжении реки Урала в Оренбуржье уровень воды опустился ниже опасного. Обложка © Life.ru / Илья Исаев
На всём протяжении реки Урала в селе Илек Оренбургской области уровень воды находится ниже опасных отметок. По информации регионального гидрометцентра, он опустился до 888 сантиметров — это на два сантиметра ниже опасной отметки.
"На 08:00 [06:00] уровень воды в реке Урале у Оренбурга составляет 869 см, у Орска — 393 см, в Илеке — 888 см. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы — 792 см. Урал на всей протяжённости находится ниже опасного уровня", — приводит ТАСС сообщение оренбургской гидрометеослужбы.
Напомним, что в Оренбургской области бушует самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода в Орске наконец начала уходить. В городе удалось восстановить несколько скважин для подачи воды и подключить к газу шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден.