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26 апреля, 04:07

Уровень воды реки Урала в Оренбуржье опустился ниже опасного

На всём протяжении реки Урала в Оренбуржье уровень воды опустился ниже опасного. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

На всём протяжении реки Урала в Оренбуржье уровень воды опустился ниже опасного. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

На всём протяжении реки Урала в селе Илек Оренбургской области уровень воды находится ниже опасных отметок. По информации регионального гидрометцентра, он опустился до 888 сантиметров — это на два сантиметра ниже опасной отметки.

"На 08:00 [06:00] уровень воды в реке Урале у Оренбурга составляет 869 см, у Орска — 393 см, в Илеке — 888 см. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы — 792 см. Урал на всей протяжённости находится ниже опасного уровня", — приводит ТАСС сообщение оренбургской гидрометеослужбы.

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Напомним, что в Оренбургской области бушует самый мощный в истории региона паводок. Несколько дней назад вода в Орске наконец начала уходить. В городе удалось восстановить несколько скважин для подачи воды и подключить к газу шесть тысяч домов. Также там собираются убирать и обеззараживать территорию. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, пик паводка в Орске и Оренбурге уже пройден.

Оксана Попова
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