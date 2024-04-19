Лавров: Нагнетание темы победы над Россией отражает агонию и истерику Запада
Многочисленные заявления со стороны Запада о нанесении военного поражения России отражают агонию и истерику. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нагнетание вот этой темы нанесения поражения РФ, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", — сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Как отметил Лавров, на Западе прекрасно понимают, что сейчас идёт формирование нового многополярного миропорядка, в котором все будут опираться на содержащийся в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств.
А накануне главком ВС Эстонии Мартин Херем заявил о готовности "разнести вдребезги" Россию. В частности, он пригрозил, что перекроет Балтийское море, если ВС РФ "попробуют напасть на республику". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова эстонского главкома, назвала его "буйным больным".
VK / МИД России