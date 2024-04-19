Лавров: Нагнетание темы победы над Россией отражает агонию и истерику Запада

Многочисленные заявления со стороны Запада о нанесении военного поражения России отражают агонию и истерику. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нагнетание вот этой темы нанесения поражения РФ, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", — сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".