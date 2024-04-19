В Тюменской области пострадавшим от паводка выплатят по 50 тысяч рублей на срочные нужды

Семьям из Тюменской области, пострадавшим от паводка, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Дорогие земляки! <...> Принял решение — выплатим семьям, чьи дома подтопило, — 50 тысяч рублей на первоочередные нужды из областного бюджета", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Чиновник подчеркнул, что для этого не нужно собирать никакие документы, достаточно лишь заявления. Он поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно. Вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования жилых помещений.