В Тюменской области пострадавшим от паводка выплатят по 50 тысяч рублей на срочные нужды
В Тюменской области выплатят по ₽50 тыс. семьям, чьи дома пострадали от паводка
Паводок в Тюменской области. Обложка © ТАСС / URA.RU / Денис Моргунов
Семьям из Тюменской области, пострадавшим от паводка, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
"Дорогие земляки! <...> Принял решение — выплатим семьям, чьи дома подтопило, — 50 тысяч рублей на первоочередные нужды из областного бюджета", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Чиновник подчеркнул, что для этого не нужно собирать никакие документы, достаточно лишь заявления. Он поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно. Вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования жилых помещений.
"Более подробная информация на сайте паводок72.рф. <...> В беде никого не оставим!" — добавил глава региона.
Напомним, в Тюменской области борются с паводком, его пик ожидается в начале третьей декады апреля. Глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что в регионе не исключён наихудший сценарий развития событий. Тем временем там под воду ушла дорога, ведущая в соседний Казахстан, а в очередных населённых пунктах объявляют эвакуацию.