Mash: Командир Ту-22М3 оставался в падающем самолёте до последнего

Командир принудительно катапультировал членов экипажа Ту-22М3, а сам до последнего оставался в самолёте

Командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Об этом сообщает Mash .

Сам же лётчик остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек.