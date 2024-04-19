Командир принудительно катапультировал членов экипажа Ту-22М3, а сам до последнего оставался в самолёте
Mash: Командир Ту-22М3 оставался в падающем самолёте до последнего
Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров
Командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Об этом сообщает Mash.
Сам же лётчик остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек.
Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. Двоих пилотов Ту-22М3 эвакуировали с места крушения, они живы. Третий член экипажа погиб, четвёртого ещё ищут. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Mash уточняет, что борт упал из-за потери тяги одного из двигателей после подрыва гидросистемы и пожара.