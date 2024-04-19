Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области за сутки вырос более чем на 3 метра

Уровень воды в реке Ишиме у одноимённого города Ишим в Тюменской области за сутки вырос более чем на 3 метра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, опубликовав фото разлившейся реки.

Паводок на реке Ишиме в Тюменской области. Фото © Telegram / Александр Моор

Паводок на реке Ишиме в Тюменской области. Фото © Telegram / Александр Моор

"Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов [составил] 123 см, а за сутки — больше чем на 3 метра. Вода стремительно прибывает", — написал он в телеграм-канале.

Паводок на реке Ишиме в Тюменской области. Фото © Telegram / Александр Моор

Паводок на реке Ишиме в Тюменской области. Фото © Telegram / Александр Моор