Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области за сутки вырос более чем на 3 метра
Уровень воды в реке Ишиме у одноимённого города Ишим в Тюменской области за сутки вырос более чем на 3 метра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, опубликовав фото разлившейся реки.
"Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов [составил] 123 см, а за сутки — больше чем на 3 метра. Вода стремительно прибывает", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что в Тюменской области сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. 16 апреля срочная эвакуация была объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Как уже сообщал губернатор Александр Моор, уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, растёт вероятность прорыва дамб. Пик паводка в регионе ожидается в начале третьей декады апреля.
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Telegram / Александр Моор