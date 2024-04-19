К Успенской приехала скорая из-за жалоб на боли в области сердца

Музыкальная исполнительница Любовь Успенская вызвала врачей из-за жалоб на боли в области сердца. Об этом пишет SHOT .

Известно, что сейчас решается вопрос о госпитализации "королевы шансона". Других деталей о состоянии исполнительницы не приводится.