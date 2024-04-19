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19 апреля, 19:20

К Успенской приехала скорая из-за жалоб на боли в области сердца

SHOT: Певица Любовь Успенская вызвала скорую из-за болей в области сердца

Певица Любовь Успенская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official

Музыкальная исполнительница Любовь Успенская вызвала врачей из-за жалоб на боли в области сердца. Об этом пишет SHOT.

Известно, что сейчас решается вопрос о госпитализации "королевы шансона". Других деталей о состоянии исполнительницы не приводится.

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Ранее стало известно, что у дрессировщика Юрия Куклачёва случился обширный инфаркт. Врачи провели ему трёхчасовую операцию. Сейчас Куклачёв пришёл в себя и поблагодарил "хирурга с золотыми руками, который вытащил его с того света".

Анатолий Симоненко
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