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Регион
20 апреля, 04:54

В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Анохин: Попытка атаки украинских БПЛА отражена в Смоленске

В Смоленске отражена очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории региона с использованием беспилотников. Об этом заявил губернатор области Василий Анохин.

"Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра", — сообщил чиновник и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

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Напомним, что минувшей ночью была отражена массовая атака беспилотников на российские регионы. Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 50 украинских дронов над территорией восьми областей РФ. В Смоленской области был сбит один объект, падение обломков которого вызвало возгорание на объекте ТЭК. Подробнее о массовой атаке БПЛА — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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