В Смоленске отразили атаку украинских беспилотников
Губернатор Анохин: Попытка атаки украинских БПЛА отражена в Смоленске
В Смоленске отражена очередная попытка киевского режима атаковать объекты на территории региона с использованием беспилотников. Об этом заявил губернатор области Василий Анохин.
"Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра", — сообщил чиновник и призвал жителей региона сохранять спокойствие.
Напомним, что минувшей ночью была отражена массовая атака беспилотников на российские регионы. Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 50 украинских дронов над территорией восьми областей РФ. В Смоленской области был сбит один объект, падение обломков которого вызвало возгорание на объекте ТЭК. Подробнее о массовой атаке БПЛА — в материале Life.ru.
Shutterstock / FOTODOM