Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области поднялся до 959 сантиметров
В Тюменской области за последние несколько часов уровень воды в реке Ишиме вырос на 48 сантиметров и теперь составляет 959 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
"По состоянию на 12 часов (10:00 по московскому времени) уровень воды в реке Ишиме — 959 сантиметров. Выше критической отметки на 109 сантиметров", — написал глава региона в телеграм-канале.
Моор добавил, что вода поднимает мусор из поймы, из-за чего образовывается много заторов. По словам губернатора, разобрать сложные участки быстро не получается из-за большого количества веток и коряг. Вместе с тем он пояснил, что три многоквартирных дома в посёлке Плодопитомник около города Ишима могут оказаться в зоне подтопления — вода прибывает очень быстро.
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил посёлок Плодопитомник. Видео © Telegram / Александр Моор
Моор добавил, что добровольцы и сотрудники МЧС России в настоящее время мешками укрепляют защиту зданий. Также в регионе проводится эвакуация жителей домов, расположенных у дамбы в Кургане, сообщили в региональном правительстве.
А ранее Life.ru писал, что в Тюменской области была объявлена эвакуация из-за паводка. Жителей пяти населённых пунктов просили отправиться в пункты временного размещения. Между тем пик паводка в указанном регионе ожидается в начале третьей декады апреля. Глава МЧС РФ Александр Куренков уточнил, что в Тюменской области не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья.