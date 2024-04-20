Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области поднялся до 959 сантиметров

В Тюменской области за последние несколько часов уровень воды в реке Ишиме вырос на 48 сантиметров и теперь составляет 959 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

В Тюменской области поднялся уровень воды в реке Ишиме. Видео © Telegram / Александр Моор

"По состоянию на 12 часов (10:00 по московскому времени) уровень воды в реке Ишиме — 959 сантиметров. Выше критической отметки на 109 сантиметров", — написал глава региона в телеграм-канале.

Моор добавил, что вода поднимает мусор из поймы, из-за чего образовывается много заторов. По словам губернатора, разобрать сложные участки быстро не получается из-за большого количества веток и коряг. Вместе с тем он пояснил, что три многоквартирных дома в посёлке Плодопитомник около города Ишима могут оказаться в зоне подтопления — вода прибывает очень быстро.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил посёлок Плодопитомник. Видео © Telegram / Александр Моор