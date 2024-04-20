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20 апреля, 10:30

Уровень воды в реке Ишиме в Тюменской области поднялся до 959 сантиметров

Обстановка в Тюменской области на реке Ишиме. Обложка © Telegram / Александр Моор

Обстановка в Тюменской области на реке Ишиме. Обложка © Telegram / Александр Моор

В Тюменской области за последние несколько часов уровень воды в реке Ишиме вырос на 48 сантиметров и теперь составляет 959 сантиметров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

В Тюменской области поднялся уровень воды в реке Ишиме. Видео © Telegram / Александр Моор

"По состоянию на 12 часов (10:00 по московскому времени) уровень воды в реке Ишиме — 959 сантиметров. Выше критической отметки на 109 сантиметров", — написал глава региона в телеграм-канале.

Моор добавил, что вода поднимает мусор из поймы, из-за чего образовывается много заторов. По словам губернатора, разобрать сложные участки быстро не получается из-за большого количества веток и коряг. Вместе с тем он пояснил, что три многоквартирных дома в посёлке Плодопитомник около города Ишима могут оказаться в зоне подтопления — вода прибывает очень быстро.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил посёлок Плодопитомник. Видео © Telegram / Александр Моор

Моор добавил, что добровольцы и сотрудники МЧС России в настоящее время мешками укрепляют защиту зданий. Также в регионе проводится эвакуация жителей домов, расположенных у дамбы в Кургане, сообщили в региональном правительстве.

МЧС увеличивает группировку в наиболее пострадавших от паводка районах
МЧС увеличивает группировку в наиболее пострадавших от паводка районах

А ранее Life.ru писал, что в Тюменской области была объявлена эвакуация из-за паводка. Жителей пяти населённых пунктов просили отправиться в пункты временного размещения. Между тем пик паводка в указанном регионе ожидается в начале третьей декады апреля. Глава МЧС РФ Александр Куренков уточнил, что в Тюменской области не исключён наихудший сценарий развития весеннего половодья.

Дарья Нарыкова
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