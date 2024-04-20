СМИ назвали главных кандидатов на пост главного тренера "Спартака"
"Чемпионат": На пост главного тренера "Спартака" претендуют Ивич и Янсен
ФК "Спартак". Обложка © Официальный сайт ФК "Спартак"
Два основных кандидата на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" — это серб Владимир Ивич и нидерландец Паскаль Янсен. Есть высокая доля вероятности, что выбор будет осуществлён именно между этими двумя специалистами. Об этом сообщил источник спортивного портала "Чемпионат".
По его словам, нового тренера будет выбирать член совета директоров клуба Павел Жданов, так как именно он осуществляет операционное управление командой.
"На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным", — добавил источник.
Ранее стало известно, что "Спартак" решил уволить испанца Гильермо Абаскаля. Перед этим красно-белые проиграли "Сочи" со счётом 0:1. Кстати, в тот день Абаскаль отпраздновал своё 35-летие.