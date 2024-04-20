СМИ назвали главных кандидатов на пост главного тренера "Спартака"

Два основных кандидата на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" — это серб Владимир Ивич и нидерландец Паскаль Янсен. Есть высокая доля вероятности, что выбор будет осуществлён именно между этими двумя специалистами. Об этом сообщил источник спортивного портала "Чемпионат".

По его словам, нового тренера будет выбирать член совета директоров клуба Павел Жданов, так как именно он осуществляет операционное управление командой.