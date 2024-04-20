Конгресс США приступил к рассмотрению законопроектов о помощи Киеву
Палата представителей Конгресса США приступила к рассмотрению законопроектов об оказании дополнительной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву.
Заседание началось в 09:00 по местному времени (16:00 по Москве) с рассмотрения законопроекта под названием "Мир через силу в XXI веке". Этот документ, в частности, наделяет президента США Джо Байдена полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана. Также в проекте речь идёт о передаче замороженных российских активов Киеву. Вслед за этим документом Палата представителей рассмотрит законопроект о поддержке союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, а после чего перейдёт к пакету нового финансирования Киева, куда входят дополнительные поставки ракет ATACMS.
Напомним, ранее в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает отправку Украине ракет ATACMS. Кроме того, Вашингтон хочет выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов, из которых 23,2 миллиарда будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет закон о помощи Украине и Израилю, если его примет Конгресс США. Позднее стало известно, что законопроекты о помощи Украине, Тайваню и Израилю прошли процедурное голосование.
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