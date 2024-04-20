Конгресс США приступил к рассмотрению законопроектов о помощи Киеву

Палата представителей Конгресса США приступила к рассмотрению законопроектов об оказании дополнительной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву.

Заседание началось в 09:00 по местному времени (16:00 по Москве) с рассмотрения законопроекта под названием "Мир через силу в XXI веке". Этот документ, в частности, наделяет президента США Джо Байдена полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана. Также в проекте речь идёт о передаче замороженных российских активов Киеву. Вслед за этим документом Палата представителей рассмотрит законопроект о поддержке союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, а после чего перейдёт к пакету нового финансирования Киева, куда входят дополнительные поставки ракет ATACMS.