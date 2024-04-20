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20 апреля, 20:32

Очередной украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны РФ: Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Life.ru сообщал, что сегодня ВСУ уже не раз предпринимали попытки атаковать Белгородскую область. Об уничтожении первого дрона стало известно около 14:00. Уже через два часа пришли сообщения о перехвате ещё трёх целей. В результате обстрела села Новая Таволжанка погибла беременная женщина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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