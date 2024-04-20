Очередной украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Минобороны РФ: Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Life.ru сообщал, что сегодня ВСУ уже не раз предпринимали попытки атаковать Белгородскую область. Об уничтожении первого дрона стало известно около 14:00. Уже через два часа пришли сообщения о перехвате ещё трёх целей. В результате обстрела села Новая Таволжанка погибла беременная женщина.
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