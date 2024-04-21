"Масштабная провокация": Рогов рассказал, как США используют помощь для Киева против России
Рогов: США выделяют Киеву помощь для масштабной провокации против России
Соединённые Штаты выделяют Киеву новую многомиллиардную помощь для масштабной провокации против России. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в частности, речь идёт о подготовке к диверсиям и ударам по мирным объектам на территории нашей страны.
"Американцы выделяют деньги <...> под масштабную провокацию против России. Речь идёт о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.
Как он считает, Вашингтон намеревается спровоцировать эскалацию украинского конфликта, чтобы вынудить Москву использовать тактическое ядерное оружие. В таком случае, по словам Рогова, Штаты смогут обвинить во всём РФ. Кроме того, добавил он, англосаксы хотят ослабить контур российской ядерной безопасности для подготовки к глобальному противостоянию.
Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. При этом даже американские СМИ считают, что это вряд ли изменит положение Киева. А председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца.
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