Соединённые Штаты выделяют Киеву новую многомиллиардную помощь для масштабной провокации против России. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в частности, речь идёт о подготовке к диверсиям и ударам по мирным объектам на территории нашей страны.

"Американцы выделяют деньги <...> под масштабную провокацию против России. Речь идёт о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.