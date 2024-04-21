Выделение США нового пакета помощи Украине приведёт к ещё большим жертвам. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. По его словам, это "бесполезное принесение в жертву тысяч новых жизней" граждан Незалежной было навязано "глубинным государством".

"Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведёт к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этой войне!" — написал политик в социальной сети X.