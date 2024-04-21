"Тысячи жизней": Во Франции предупредили о страшных последствиях нового пакета помощи США для Украины
Филиппо заявил, что выделение США новой помощи Киеву приведёт к большим жертвам
Выделение США нового пакета помощи Украине приведёт к ещё большим жертвам. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. По его словам, это "бесполезное принесение в жертву тысяч новых жизней" граждан Незалежной было навязано "глубинным государством".
"Это голосование ничего не изменит, оно лишь приведёт к новым жертвам! Чтобы послужить интересам финансовых хищников, которые наживаются на этой войне!" — написал политик в социальной сети X.
Филиппо призвал французов больше не отправлять Киеву ни денег, ни оружия, потому что так они "разрушают себя и подвергают опасности". Также он потребовал от Парижа выйти из НАТО, начать диалог с Россией и как можно скорее устремиться к переговорам и миру.
Напомним, Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Однако, указывают авторитетные американские СМИ, это вряд ли поможет Киеву. В лучшем случае, замечают журналисты, это позволит ВСУ продержаться до новой поддержки со стороны Европы.
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