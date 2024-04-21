"У нас надёжная логистика": В Пентагоне раскрыли сроки передачи Киеву новых боеприпасов

Соединённые Штаты после подписания американским лидером Джо Байденом законопроекта о новой военной помощи смогут передать Киеву боеприпасы всего за несколько дней, так как они находятся на складах Пентагона в Германии. Об этом сообщил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер.