"У нас надёжная логистика": В Пентагоне раскрыли сроки передачи Киеву новых боеприпасов
Пентагон: США смогут поставить Киеву новые боеприпасы всего за несколько дней
Соединённые Штаты после подписания американским лидером Джо Байденом законопроекта о новой военной помощи смогут передать Киеву боеприпасы всего за несколько дней, так как они находятся на складах Пентагона в Германии. Об этом сообщил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер.
"У нас очень надёжная логистика. <…> Можем осуществить переброску в течение нескольких дней", — приводит газета New York Times его слова.
Как пояснил американский генерал, вооружение будет транспортироваться до Киева по железной дороге.
Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. При этом даже американские СМИ считают, что это вряд ли изменит положение Киева. А председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца.
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