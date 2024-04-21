В Финляндии не будут убирать дорожные указатели с упоминанием Петербурга
STT: Указатели на Петербург не будут снимать в Финляндии
В Финляндии не будут демонтировать дорожные указатели с упоминанием Санкт-Петербурга, несмотря на закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом рассказал представитель финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Остерман.
"Мы пока оставим их. Разумеется, мы не будем активно их добавлять или обновлять", — сказал он агентству STT.
Остерман отметил, что финны проинформированы о закрытии границы с РФ, а информационные щиты с указанием российского города не вызывают проблем у водителей. Однако при повреждениях соответствующих дорожных знаков, установленных далеко от российской границы, есть вероятность, что их восстанавливать не будут, заключил он.
Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли все КПП на границе с РФ, объяснив это решение якобы наплывом беженцев из третьих стран. В начале апреля этого года Хельсинки решили оставить КПП закрытыми до особого уведомления. До этого закрытый режим на погранпунктах продлевался каждые два месяца, срок действия текущих ограничений должен был истечь 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
Shutterstock / FOTODOM