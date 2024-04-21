В Финляндии не будут убирать дорожные указатели с упоминанием Петербурга

В Финляндии не будут демонтировать дорожные указатели с упоминанием Санкт-Петербурга, несмотря на закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом рассказал представитель финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Остерман.

"Мы пока оставим их. Разумеется, мы не будем активно их добавлять или обновлять", — сказал он агентству STT.