Открывшие огонь по полицейским военнослужащие ВСУ хотели сбежать за границу

Двое украинских военных, подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты и собирались сбежать за границу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Подозреваемые скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались выехать за границу", — говорится в сообщении.

Задержанные, предварительно, 52-летний отец и его 26-летний сын, уже дали первые показания. В частности, они назвали мотивом нападения на оперативников перевозку гранат. Сейчас мужчин проверяют на причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.