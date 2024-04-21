Открывшие огонь по полицейским военнослужащие ВСУ хотели сбежать за границу
Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. Обложка © Telegram / Національна поліція України
Двое украинских военных, подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области, везли в машине боевые гранаты и собирались сбежать за границу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
"Подозреваемые скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались выехать за границу", — говорится в сообщении.
Задержанные, предварительно, 52-летний отец и его 26-летний сын, уже дали первые показания. В частности, они назвали мотивом нападения на оперативников перевозку гранат. Сейчас мужчин проверяют на причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.
В отношении задержанных начато уголовное производство об убийстве или покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Им грозят пожизненные сроки.
Напомним, 20 апреля украинские СМИ сообщили об убийстве полицейского на блокпосту в Винницкой области. Ещё один правоохранитель получил сильные ранения. Сразу появилась информация о том, что за расправой стоят украинские военные. Позднее это подтвердили в Сухопутных войсках ВСУ. Несколько часов назад стало известно о задержании подозреваемых.