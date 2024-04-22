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22 апреля, 09:00

Чёрные ящики нашли на месте падения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Фото © Telegram / Владимир Владимиров

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Фото © Telegram / Владимир Владимиров

Чёрные ящики нашли на месте падения дальнего бомбардировщика Т-22М3 в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"На месте падения самолёта обнаружены чёрные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, поиски тела четвёртого члена экипажа разбившегося самолёта продолжаются. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии выживших лётчиков с упавшего Ту-22М3
Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии выживших лётчиков с упавшего Ту-22М3

Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двоих пилотов Ту-22М3 эвакуировали с места крушения, они живы. Третий член экипажа погиб, четвёртый пропал.

Андрей Бражников
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