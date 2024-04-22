Чёрные ящики нашли на месте падения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье
Упавший в Ставропольском крае самолёт. Фото © Telegram / Владимир Владимиров
Чёрные ящики нашли на месте падения дальнего бомбардировщика Т-22М3 в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"На месте падения самолёта обнаружены чёрные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, поиски тела четвёртого члена экипажа разбившегося самолёта продолжаются. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Напомним, утром 19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Машина возвращалась с боевого задания в зоне проведения спецоперации. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность. Двоих пилотов Ту-22М3 эвакуировали с места крушения, они живы. Третий член экипажа погиб, четвёртый пропал.