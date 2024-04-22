Чёрные ящики нашли на месте падения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Чёрные ящики нашли на месте падения дальнего бомбардировщика Т-22М3 в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"На месте падения самолёта обнаружены чёрные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию", — уточнил собеседник агентства.