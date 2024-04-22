Суд в Москве заочно приговорил к 6 годам колонии спикера Meta*
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Фото © LinkedIn / Andy Stone
Второй Западный окружной военный суд признал виновным и заочно приговорил к шести годам колонии общего режима директора по коммуникациям компании Meta Platforms* Энди Стоуна** по уголовному делу о публичных призывах к терроризму.
"Признать Энди Марка Стоуна** виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — гласит вердикт.
Срок наказания осуждённому должен исчисляться с момента его задержания либо экстрадиции в РФ. Защита сразу после заседания заявила о намерении обжаловать приговор.
Напомним, в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Марка Стоуна** по делу о содействии терроризму. Его также объявили в розыск. Уголовная статья по делу Стоуна не разглашается, но проверка началась после того, как Meta* признала, что разрешила в своей соцсети Facebook** призывы к насилию против военных России. СК РФ в марте 2022 года возбудил в связи с этим уголовное дело. Позже спикер компании Энди Стоун** назвал снятие запрета на призывы убивать русских солдат "формой политического самовыражения".
* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.
** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.