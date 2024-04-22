Суд в Москве заочно приговорил к 6 годам колонии спикера Meta*

Второй Западный окружной военный суд признал виновным и заочно приговорил к шести годам колонии общего режима директора по коммуникациям компании Meta Platforms* Энди Стоуна** по уголовному делу о публичных призывах к терроризму.

"Признать Энди Марка Стоуна** виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — гласит вердикт.

Срок наказания осуждённому должен исчисляться с момента его задержания либо экстрадиции в РФ. Защита сразу после заседания заявила о намерении обжаловать приговор.