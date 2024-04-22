Германия и США оставили Украину без обещанных бронемашин MRAP

Германия сорвала начало поставок Киеву 400 бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Об этом сообщает издание Bild. Поводом стали проблемы с запчастями для техники, которые производятся в США: оказалось, что Штаты не выдали лицензию на экспорт этих деталей.

Общий объём заказа MRAP, который должны были поставить Украине в два-три захода, составляет 315 миллионов евро. С января 2024 года и по сегодняшний день ни одна машина такого типа не была получена ВСУ.