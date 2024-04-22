Германия и США оставили Украину без обещанных бронемашин MRAP
Bild: ФРГ сорвала поставки Украине бронемашин MRAP
Германия сорвала начало поставок Киеву 400 бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Об этом сообщает издание Bild. Поводом стали проблемы с запчастями для техники, которые производятся в США: оказалось, что Штаты не выдали лицензию на экспорт этих деталей.
Общий объём заказа MRAP, который должны были поставить Украине в два-три захода, составляет 315 миллионов евро. С января 2024 года и по сегодняшний день ни одна машина такого типа не была получена ВСУ.
А ранее палата представителей одобрила законопроект, касающийся дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Данный документ, в частности, обязывает президента США предоставить Киеву ракеты ATACMS. При этом даже СМИ в Штатах считают, что это вряд ли изменит положение Киева. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что таким решением США лишили Украину будущего, поскольку заставляют страну воевать до последнего украинца.