На Западе вызвала бурю запоздалая "спасительная соломинка" для Украины
Reuters: Конгресс США согласовал пакет помощи Киеву слишком поздно
Законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на сумму в 60 миллиардов долларов получил одобрение от Палаты представителей Соединённых Штатов слишком поздно, из-за чего положение армии Украины на поле боя существенно ухудшилось. Такое мнение выразили эксперты, опрос которых провело агентство Reuters.
"Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России", — сказано в тексте.
Также аналитики указали на то, что помощь США Киеву может остановиться на этом пакете. Собеседники агентства напоминают, что будущее партнёрства Украины со Штатами после 2024 года неопределённо, в частности, из-за возможного возвращения в президентское кресло экс-главы Соединённых Штатов Дональда Трампа, который публично выражал сомнения в целесообразности вложений Вашингтона в Незалежную.
Напомним, 20 апреля в Палате представителей Соединённых Штатов прошло голосование, по результатам которого было принято решение предоставить Украине новый пакет военной помощи. Он станет одним из самых крупных среди всех, что Вашингтон направлял Киеву, в него включены не только боеприпасы, но и военная техника. Кроме того, сегодня стало известно, что Великобритания также передаст украинской стороне пакет военной и финансовой помощи: 1600 единиц вооружений, четыре миллиона патронов для стрелкового оружия и 400 транспортных средств, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на остальные военные расходы.
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