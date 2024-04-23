На Западе вызвала бурю запоздалая "спасительная соломинка" для Украины

Законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на сумму в 60 миллиардов долларов получил одобрение от Палаты представителей Соединённых Штатов слишком поздно, из-за чего положение армии Украины на поле боя существенно ухудшилось. Такое мнение выразили эксперты, опрос которых провело агентство Reuters.

"Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России", — сказано в тексте.