Урганту, Собчак и Клаве Коке пришлось объясняться с ФНС из-за дня рождения Блиновской

Звёздам, которые выступали на дне рождения Елены Блиновской, которое с размахом прошло на Алтае, пришлось объясняться с налоговой из-за гонораров, которые они получили от "королевы марафонов". По данным Mash, деньги артистам Блиновская платила с многочисленных счетов компаний, на которые раздробила свой бизнес.

Блиновская сама показывала смету своего 40-летия в соцсетях. С её слов, гуляние вылилось в кругленькую сумму — не менее 119 миллионов рублей. Фото © Instagram / elena_blinovskaya*, Mash

На празднике у Блиновской в августе 2021 года собрались самые сливки общества, в том числе Иван Ургант и Ксения Собчак в роли ведущих, а Клава Кока и Рома Билык из группы "Звери" — в качестве приглашённых выступающих. На вечеринку блогерша потратила более 119 миллионов рублей, о чём охотно делилась с подписчиками в соцсетях.

Нарезка с того самого юбилея Блиновской на Алтае. Видео © Instagram / elena_blinovskaya*, Mash

Когда королева марафонов оказалась под следствием, выяснилось — оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской. Всем вип-участникам пришлось выдать внутреннюю документацию компаний налоговой службе