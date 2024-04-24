Польше пригрозили пятым разделом в ответ на ядерную провокацию

Польское руководство хочет напугать Россию и Белоруссию, заявляя о готовности разместить на территории республики ядерное оружие США. Однако на деле такой шаг возымеет обратный эффект, уверен обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев.

"Полякам так не терпится сунуть голову в петлю: четырёх разделов Польши Варшаве, похоже, мало", — напомнил историк.

По словам эксперта, с оружием массового поражения Польша обречена на полное уничтожение в случае большой войны России с НАТО. При таком развитии событий Москва будет вынуждена задействовать своё оружие, особенно при угрозе захвата оторванного от "материка" Калининграда.