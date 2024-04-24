Польше пригрозили пятым разделом в ответ на ядерную провокацию
Историк Латышев: Польша станет мишенью, разместив у себя ядерное оружие США
Польское руководство хочет напугать Россию и Белоруссию, заявляя о готовности разместить на территории республики ядерное оружие США. Однако на деле такой шаг возымеет обратный эффект, уверен обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев.
"Полякам так не терпится сунуть голову в петлю: четырёх разделов Польши Варшаве, похоже, мало", — напомнил историк.
По словам эксперта, с оружием массового поражения Польша обречена на полное уничтожение в случае большой войны России с НАТО. При таком развитии событий Москва будет вынуждена задействовать своё оружие, особенно при угрозе захвата оторванного от "материка" Калининграда.
"[Президент Польши Анджей] Дуда считает, что ядерное оружие в Польше придаст его стране вес, заставит Минск и Москву бояться Варшаву, забывая почему-то, что русские — фаталисты. Не о том он думает. Польша, повторю, в ещё большей степени, чем сейчас, станет мишенью. Уж ракет-то всяких у нас хватает. Таким образом, перед нами очередной пример натовского безумия", — подытожил обозреватель.
Дуда заявил о готовности разместить в Польше ядерное оружие 22 апреля. Впрочем, добавил он позже, такое решение ещё не принято. В Госдуме РФ уверены, что тем самым президент лишь подтвердил свою марионеточную сущность.
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