Стало известно, в каком СИЗО будут содержать Тимура Иванова
Источник: Замминистра обороны Тимура Иванова будут содержать в СИЗО "Лефортово"
Заместитель министра обороны Тимур Иванов во время избрания меры пресечения в Басманном суде. Обложка © Пресс-служба Басманного суда / ТАСС
Замминистра обороны Тимура Иванова, который был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, будут содержать в СИЗО "Лефортово". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"После того как Иванову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, конвой доставил его в СИЗО "Лефортово", где он пробудет как минимум до той даты, которую установил столичный суд", — цитирует агентство слова собеседника.
Напомним, что Тимур Иванов был задержан 23 апреля. За получение взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей — ему грозит до 15 лет лишения свободы. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО.