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24 апреля, 09:51

В Кремле напомнили о планах по "буферной зоне" на фоне поставок Киеву дальнобойных ракет

Песков: РФ не меняла позиции по санитарной зоне для защиты от дальнобойных ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россия не меняла своей позиции по созданию "санитарной зоны" на Украине для защиты от вражеских дальнобойных ракет. Об этом сообщил журналистам в среду, 24 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом плане ничего не меняется", — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что вопрос борьбы с дальнобойным ракетным оружием, которое поставляют Киеву западные партнёры, больше относится к компетенции вооружённых сил.

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Напомним, что 18 марта президент Владимир Путин заявил, что из-за атак ВСУ по граничащим с Украиной российским регионам может потребоваться создание "санитарной зоны". В Кремле пояснили, что буферная зона вдоль границы с Украиной необходима для того, чтобы бойцы ВСУ не смогли наносить удары по объектам, расположенным на российской территории. Контролировать её будут российские военные.

Марина Калегина
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