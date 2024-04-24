В Кремле напомнили о планах по "буферной зоне" на фоне поставок Киеву дальнобойных ракет

Россия не меняла своей позиции по созданию "санитарной зоны" на Украине для защиты от вражеских дальнобойных ракет. Об этом сообщил журналистам в среду, 24 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом плане ничего не меняется", — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.