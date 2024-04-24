Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возвращению детей
Россия и Украина впервые провели очные переговоры относительно вопроса возвращения детей на родину под руководством посредника из Катара. 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 — в Россию. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России", — сказала омбудсмен.
Она отметила, что сообщения западных СМИ о 19,5 тысячи украинских детей в России — фейк. По словам Львовой-Беловой, впервые эти слухи появились в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.
Напомним, в сентябре 2023 года Львова-Белова сообщала о начале диалога с Киевом по поводу возвращения украинских и российских детей на родину. Все переговоры проходят при посредничестве катарской стороны. В ноябре пятеро ребят вернулись на Украину, одна девочка — в Россию. В декабре в РФ вернулся десятилетний мальчик. В феврале Россия передала Незалежной 11 детей, в марте — 6.
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