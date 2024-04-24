Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возвращению детей

Россия и Украина впервые провели очные переговоры относительно вопроса возвращения детей на родину под руководством посредника из Катара. 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 — в Россию. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России", — сказала омбудсмен.