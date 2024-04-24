Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 13:34

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по возвращению детей

Россия и Украина впервые провели очные переговоры относительно вопроса возвращения детей на родину под руководством посредника из Катара. 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 — в Россию. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что сообщения западных СМИ о 19,5 тысячи украинских детей в России — фейк. По словам Львовой-Беловой, впервые эти слухи появились в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.

Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями
Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями

Напомним, в сентябре 2023 года Львова-Белова сообщала о начале диалога с Киевом по поводу возвращения украинских и российских детей на родину. Все переговоры проходят при посредничестве катарской стороны. В ноябре пятеро ребят вернулись на Украину, одна девочка — в Россию. В декабре в РФ вернулся десятилетний мальчик. В феврале Россия передала Незалежной 11 детей, в марте — 6.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Львова-Белова
  • Украина
  • Дети
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров