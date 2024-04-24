Российские военные продолжат сжигать технику США в зоне специальной военной операции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет помощи США Украине.

"Военные поставки Соединённых Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться ВС РФ. Российский народ полностью сплочён вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело — правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.