Антонов: РФ продолжит сжигать поставленную Киеву американскую технику в зоне СВО
Посол Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA
Российские военные продолжат сжигать технику США в зоне специальной военной операции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет помощи США Украине.
"Военные поставки Соединённых Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться ВС РФ. Российский народ полностью сплочён вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело — правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", — сказал Антонов.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о предоставлении Незалежной очередного пакета помощи. В этот раз американцы пожертвуют террористическому режиму $61 млрд. В новой поставке ожидаются не только боеприпасы, но и военная техника. Сегодня стало известно, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом законопроектом.