США одобрили продажу Польше противорадиолокационных ракет повышенной дальности

Госдеп США одобрил продажу Польше противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности и оборудования к ним на сумму 1,275 миллиарда долларов. Об этом сообщило Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности.

"Предполагаемая сделка послужит целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности за счёт укрепления безопасности союзника по НАТО, обеспечивающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", — говорится в заявлении ведомства.