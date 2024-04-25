США одобрили продажу Польше противорадиолокационных ракет повышенной дальности
Госдеп США одобрил продажу Польше ракет типа AARGM-ER на $1,275 млрд
Госдеп США одобрил продажу Польше противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности и оборудования к ним на сумму 1,275 миллиарда долларов. Об этом сообщило Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности.
"Предполагаемая сделка послужит целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности за счёт укрепления безопасности союзника по НАТО, обеспечивающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", — говорится в заявлении ведомства.
Известно, что польское правительство желает закупить 360 ракет типа AARGM-ER, дополнительные секции наведения и управления, программное обеспечение, запасные части, услуги логистики и обучения использованию данного оружия.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в альянсе постоянно ведутся обсуждения на данную тему. Позже политик пояснил, что никаких конкретных решений на этот счёт в Североатлантическом блоке не принималось. Глава альянса Йенс Столтенберг опроверг эти заявления, уточнив, что НАТО не собирается размещать такое оружие в Польше.
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