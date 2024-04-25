Госдеп: США и Нигер 25 апреля обсудят вывод американского контингента из страны
Американская делегация 25 апреля проведёт встречу с властями Нигера в Ниамее. В рамках переговоров стороны обсудят процесс вывода военного контингента США из африканского государства, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.
"[Запланировано] обсуждение упорядоченного и ответственного вывода сил США из Нигера", — сказано в заявлении.
В Госдепе уточнили, что от Соединённых Штатов в переговорах примут участие посол Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман. Последний является представителем Африканского командования ВС США.
Новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США в середине марта этого года. Теперь солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами.