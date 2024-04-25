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25 апреля, 02:41

Госдеп: США и Нигер 25 апреля обсудят вывод американского контингента из страны

Американская делегация 25 апреля проведёт встречу с властями Нигера в Ниамее. В рамках переговоров стороны обсудят процесс вывода военного контингента США из африканского государства, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

"[Запланировано] обсуждение упорядоченного и ответственного вывода сил США из Нигера", — сказано в заявлении.

В Госдепе уточнили, что от Соединённых Штатов в переговорах примут участие посол Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман. Последний является представителем Африканского командования ВС США.

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Новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США в середине марта этого года. Теперь солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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