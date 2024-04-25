"Ашан" уведомил власти, что остаётся в России
Ретейлер "Ашан" уведомил Минпромторг о продолжении работы в России
Один из российских "Ашанов". Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Торговая сеть "Ашан" уведомила Министерство промышленности и торговли о продолжении работы в России. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", — сказал он в интервью РБК.
По словам чиновника, далеко не весь иностранный бизнес поддаётся на оказываемое из-за рубежа давление и ультиматумы.
Напомним, о возможном уходе "Ашана" с российского рынка стало известно в минувшем декабре. Уже в апреле французская "Ситрас" (Ceetrus) семьи Мюлье, куда входит торговая сеть Auchan, закрыла сделку по продаже всех площадей в нашей стране. Предварительный договор подписали ещё в октябре. Несмотря на это, сеть продолжит работу в РФ, заявили в пресс-службе компании.