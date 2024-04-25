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25 апреля, 07:39

"Ашан" уведомил власти, что остаётся в России

Ретейлер "Ашан" уведомил Минпромторг о продолжении работы в России

Один из российских "Ашанов". Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Один из российских "Ашанов". Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Торговая сеть "Ашан" уведомила Министерство промышленности и торговли о продолжении работы в России. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", — сказал он в интервью РБК.

По словам чиновника, далеко не весь иностранный бизнес поддаётся на оказываемое из-за рубежа давление и ультиматумы.

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Напомним, о возможном уходе "Ашана" с российского рынка стало известно в минувшем декабре. Уже в апреле французская "Ситрас" (Ceetrus) семьи Мюлье, куда входит торговая сеть Auchan, закрыла сделку по продаже всех площадей в нашей стране. Предварительный договор подписали ещё в октябре. Несмотря на это, сеть продолжит работу в РФ, заявили в пресс-службе компании.

Матвей Константинов
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