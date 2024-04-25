"Ашан" уведомил власти, что остаётся в России

Торговая сеть "Ашан" уведомила Министерство промышленности и торговли о продолжении работы в России. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", — сказал он в интервью РБК.