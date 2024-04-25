"Главное не апельсиновый сок": Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи
Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи
Изъятие детей из семьи должно быть обоснованным, ни в коем случае нельзя допускать беспредела в данном вопросе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства привёл в пример случай, когда ребёнка забрали из дома из-за того, что в холодильнике не было свежих апельсинов.
Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи. Видео © Life.ru
"Если к завтраку не подают свежевыжатый сок, это не повод, чтобы ребёнка из семьи изымать. Главное не апельсиновый сок, а любовь к ребёнку", — указал российский лидер.
В связи с этим он призвал смотреть на суть того, что творится в семье. Иногда бывают случаи, когда ребёнка, конечно, лучше забрать, нежели чем он, к примеру, будет страдать с родителями-алкоголиками, подчеркнул президент.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция обнаружила в подвале жилого дома на Московском шоссе трёх детей-маугли. Мальчики двух, четырёх и шести лет жили там в условиях полной антисанитарии с 36-летним мужчиной, у которого не было на них никаких документов. Сам он называет себя их отцом, а мать, по его словам, бросила ребят. В итоге детей определили в социально-реабилитационный центр, а вскоре после этого объявилась их мать.