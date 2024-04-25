"Главное не апельсиновый сок": Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи

Изъятие детей из семьи должно быть обоснованным, ни в коем случае нельзя допускать беспредела в данном вопросе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства привёл в пример случай, когда ребёнка забрали из дома из-за того, что в холодильнике не было свежих апельсинов.

Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи. Видео © Life.ru

"Если к завтраку не подают свежевыжатый сок, это не повод, чтобы ребёнка из семьи изымать. Главное не апельсиновый сок, а любовь к ребёнку", — указал российский лидер.