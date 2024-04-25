Перла: Западу плевать на то, что РФ на деле не "депортировала" украинских детей
Фиксация на переговорах в Дохе того, что на Украину должны вернуться лишь 29 детей, а не "тысячи", как об этом не раз заявляли в Киеве, ничего не меняет. Об этом заявил политконсультант, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Он напомнил, что миф о "депортации" детей из Незалежной является одним из самых страшных обвинений в адрес нашей страны, причём на этом держится не только преследование российских официальных лиц со стороны Международного уголовного суда (МУС), но и "моральная правота" западной поддержи Киева.
Однако, несмотря на это и поддержку России буквально всем миром, обвинения в адрес нашей страны не рухнут. Перла пояснил, что Запад устроен не так, как остальные страны, и никакие слова, сказанные в Катаре, ни в чём его не убедят.
"Все политики понимают, что обвинения в адрес России — это ложь. Точно так же, как ложь — обвинения в адрес Китая, Ирана, Ирака, Сирии, Кубы и т.д. Эти обвинения нужны совсем не для того, чтобы в них верили западные политики. Поэтому и разоблачать их на Западе совершенно бесполезно", — добавил он.
Напомним, осенью 2023 года Россия начала переговоры с Украиной по вопросу возвращения детей из двух стран на родину. Диалог проходит при посредничестве Катара. Уже в ноябре пятеро детей вернулись на Украину, одна девочка — в РФ, а в декабре — ещё один десятилетний мальчик приехал в Россию. А 24 апреля прошли первые очные переговоры. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, стороны зафиксировали, что Москва должна вернуть 29 детей, а Киев — 19.
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