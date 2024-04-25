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25 апреля, 15:47

Перла: Западу плевать на то, что РФ на деле не "депортировала" украинских детей

Фиксация на переговорах в Дохе того, что на Украину должны вернуться лишь 29 детей, а не "тысячи", как об этом не раз заявляли в Киеве, ничего не меняет. Об этом заявил политконсультант, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Он напомнил, что миф о "депортации" детей из Незалежной является одним из самых страшных обвинений в адрес нашей страны, причём на этом держится не только преследование российских официальных лиц со стороны Международного уголовного суда (МУС), но и "моральная правота" западной поддержи Киева.

Однако, несмотря на это и поддержку России буквально всем миром, обвинения в адрес нашей страны не рухнут. Перла пояснил, что Запад устроен не так, как остальные страны, и никакие слова, сказанные в Катаре, ни в чём его не убедят.

"Все политики понимают, что обвинения в адрес России — это ложь. Точно так же, как ложь — обвинения в адрес Китая, Ирана, Ирака, Сирии, Кубы и т.д. Эти обвинения нужны совсем не для того, чтобы в них верили западные политики. Поэтому и разоблачать их на Западе совершенно бесполезно", — добавил он.

Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями
Россия передала Украине самую большую группу детей, которые воссоединятся со своими семьями

Напомним, осенью 2023 года Россия начала переговоры с Украиной по вопросу возвращения детей из двух стран на родину. Диалог проходит при посредничестве Катара. Уже в ноябре пятеро детей вернулись на Украину, одна девочка — в РФ, а в декабре — ещё один десятилетний мальчик приехал в Россию. А 24 апреля прошли первые очные переговоры. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, стороны зафиксировали, что Москва должна вернуть 29 детей, а Киев — 19.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykola Tys

Матвей Константинов
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