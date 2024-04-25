Фиксация на переговорах в Дохе того, что на Украину должны вернуться лишь 29 детей, а не "тысячи", как об этом не раз заявляли в Киеве, ничего не меняет. Об этом заявил политконсультант, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. Он напомнил, что миф о "депортации" детей из Незалежной является одним из самых страшных обвинений в адрес нашей страны, причём на этом держится не только преследование российских официальных лиц со стороны Международного уголовного суда (МУС), но и "моральная правота" западной поддержи Киева.

Однако, несмотря на это и поддержку России буквально всем миром, обвинения в адрес нашей страны не рухнут. Перла пояснил, что Запад устроен не так, как остальные страны, и никакие слова, сказанные в Катаре, ни в чём его не убедят.