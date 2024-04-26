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26 апреля, 06:49

Аграрного министра Украины арестовали с альтернативой выйти под залог 75 млн

Суд арестовал министра аграрной политики Украины Сольского

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Обложка © AP/TASS

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Обложка © AP/TASS

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского с альтернативой выйти под залог в 75 миллионов гривен. Его подозревают в незаконном завладении государственной землёй. Сам Сольский уже подал в отставку, но официально она пока не принята.

По данным следствия, в 2017–2021 годах министр незаконно завладел государственной землёй в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землёй ещё на 190 млн грн. Сольский был бизнес-партнёром экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который был отправлен в отставку 11 февраля 2020 года, а после — публично подвергал критике политику Зеленского.

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Напомним, что в конце марта Зеленский уволил двух заместителей начальника Офиса президента Украины Андрея Ермака. Помимо Андрея Смирнова, также был отстранён Алексей Днепров. Примечательно, что должности заняли девушки — Елена Ковальская и Ирина Мудрая. А до этого с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был уволен Алексей Данилов. Кроме того, по некоторым данным, вскоре могут заменить премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Марина Калегина
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