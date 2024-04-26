Аграрного министра Украины арестовали с альтернативой выйти под залог 75 млн

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского с альтернативой выйти под залог в 75 миллионов гривен. Его подозревают в незаконном завладении государственной землёй. Сам Сольский уже подал в отставку, но официально она пока не принята.