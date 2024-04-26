7 ваших фишек, из-за которых после разговора остаётся отвратительное первое впечатление

Как часто вы задумываетесь о том, какое впечатление оставляете для окружающих? В нашем мире, где каждая встреча может решить судьбу дела, важно нравиться людям. Но порой мы, даже не подозревая, делаем ровно наоборот. Вот семь распространённых ошибок, которые могут испортить первое впечатление до такой степени, что исправить его будет практически невозможно.

1. Неподходящий внешний вид

Как не испортить первое впечатление: внешний вид. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Одежда говорит о вас больше, чем думаете. Слишком яркий или небрежный наряд на деловой встрече расскажет про отношение не только к себе, но и к собеседнику. Необязательно одеваться в дорогие бренды, но ваш образ должен быть аккуратным и соответствовать случаю.

2. Злоупотребление телефоном

Ничто так не оскорбляет, как смартфон, вытащенный посреди разговора. Это явный знак того, что вашему собеседнику неинтересно с вами. Если ждёте важный звонок, предупредите об этом заранее, но в других случаях лучше оставьте телефон в кармане.

3. Избегание зрительного контакта

Ошибки в поведении, которые отталкивают людей: зрительный контакт. Фото © Freepik

Взгляд — такая же важная часть вашего языка тела. Если вы избегаете зрительного контакта, то сразу кажетесь закрытым или даже недоброжелательным. Открытый взгляд и улыбка добавят уверенности вашему образу.

4. Преувеличение своих достижений

Это ложь. А она всегда чувствуется. Если вы хотите произвести впечатление, будьте искренними. Пусть ваши реальные достижения говорят за вас, а не выдуманные истории, которые могут вскрыться в самый неподходящий момент.

5. Неумение принимать обратную связь

7 способов произвести плохое первое впечатление: зрительный контакт. Фото © Freepik

Никто не любит критику, но открытость к ней показывает вашу зрелость и готовность к личностному росту. Оборонительная позиция или агрессивная реакция только ухудшат впечатление о вас как о профессионале и человеке в принципе.

6. Злоупотребление профессиональными терминами

Использование специфических терминов может сделать разговор непонятным и тяжёлым для собеседника. Если вы находитесь вне профессионального сообщества, общайтесь просто и понятно, чтобы ваша речь была лёгкой и приятной для всех.

7. Излишняя формальность или неформальность

Первое впечатление: что делать, чтобы оно было безупречным. Фото © Freepik

Находите баланс. Слишком формальный или, наоборот, расслабленный стиль в неподходящей обстановке может создать вам образ человека неприятного или даже непрофессионального. Умение чувствовать контекст и подстраиваться под обстановку — знак уверенного человека.