Психолог объяснил, как правильно выйти из майского кутежа, чтобы не погрязнуть в буднях

После затяжных майских праздников крайне сложно возвращаться к трудовым будням. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал РИАМО, как отдыхать так, чтобы погружение в работу не было болезненным.

"Лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трёх ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе", — сказал Хакимов.

Важно соблюсти баланс между энергозатратным и спокойным отдыхом, дабы запастись силами, а не растратить их. Для этого лучше всего один день целиком посвятить спокойному отдыху: просмотру хорошего кино или прогулке по парку.

В завершение психолог рекомендовал выбрать отдых, подходящий именно вам, и максимально получать удовольствие от процесса.