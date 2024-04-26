Психолог объяснил, как правильно выйти из майского кутежа, чтобы не погрязнуть в буднях
Психолог Хакимов: К выходу из майских праздников нужно готовиться заранее
К выходу из майских праздников нужно готовиться заранее. Обложка © Freepik / stockking
После затяжных майских праздников крайне сложно возвращаться к трудовым будням. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал РИАМО, как отдыхать так, чтобы погружение в работу не было болезненным.
"Лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трёх ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе", — сказал Хакимов.
Важно соблюсти баланс между энергозатратным и спокойным отдыхом, дабы запастись силами, а не растратить их. Для этого лучше всего один день целиком посвятить спокойному отдыху: просмотру хорошего кино или прогулке по парку.
В завершение психолог рекомендовал выбрать отдых, подходящий именно вам, и максимально получать удовольствие от процесса.
Ранее Life.ru давал рекомендации по подготовке к майским праздникам: рассказали, как правильно выпивать, жарить шашлык и красить яйца.