Сотрудники криптобиржи Beribit пытались сбежать от разгневанных клиентов, но были пойманы

Клиенты уже сутки сидят у офиса криптобиржи Beribit в "Москве-Сити", на месте работает полиция. Как пишет SHOT, пострадавшие оценивают свои вложения почти в 400 миллионов рублей. По словам одного из них, ночью сотрудники биржи, в том числе мужчина, обещавший вот-вот вернуть половину средств, пытались сбежать через чёрный ход, но были замечены.