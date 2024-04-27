Сотрудники криптобиржи Beribit пытались сбежать от разгневанных клиентов, но были пойманы
Клиенты Beribit уже сутки сидят у офиса в "Москве-Сити", требуя 400 миллионов
Клиенты уже сутки сидят у офиса криптобиржи Beribit в "Москве-Сити", на месте работает полиция. Как пишет SHOT, пострадавшие оценивают свои вложения почти в 400 миллионов рублей. По словам одного из них, ночью сотрудники биржи, в том числе мужчина, обещавший вот-вот вернуть половину средств, пытались сбежать через чёрный ход, но были замечены.
Клиент Beribit — о попытке сотрудников криптобиржи сбежать от недовольных клиентов. Видео © SHOT
"Того валета в синем пиджачке догнали <...> Обещал 50%. Кто-то за ним побежал, вытолкали обратно", — рассказал он телеграм-каналу.
Напомним, в конце марта в офисе Beribit прошли обыски. По данным Life.ru, мероприятия могли быть связаны с возможным финансированием теракта в "Крокус сити холле". В самой компании опровергли это, подчеркнув, что такое внимание силовиков для данной сферы — норма. Тем не менее активы клиентов заморозили, из-за чего они начали буквально штурмовать офис биржи в башне "Федерация" в "Москве-Сити". По словам недовольных, у Beribit попросту нет денег, однако сотрудники обещают вернуть половину средств, а через несколько дней — остальную сумму.