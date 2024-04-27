Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки-форума "Россия"
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума "Россия" и за инициативу по её продлению. Об этом он сказал главе государства в ходе двусторонней рабочей встречи в Северной столице.
По его словам, выставка позволила Петербургу и другим регионам собрать вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах, а также увидеть, как сильно изменились город и страна за последние годы.
"Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трёхмиллионного посетителя. А 27 мая, в День города, готовимся выполнить ваше поручение — первыми перенести опыт выставки "Россия" на региональный уровень. Откроем в пространстве музея "Россия — моя история" мультимедийную выставку-путешествие "Мой Петербург", — подчеркнул губернатор.
Ранее сертификат на путешествие в Томск вручили 11-миллионному гостю выставки "Россия". В ходе поездки семейство из Орла не только сможет узнать, почему сибирский город прозвали в честь драгоценного камня, но и посетить самые красивые и памятные места, а также попробовать местные угощения. Напомним, Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ в Москве в ноябре прошлого года. Посетители могут познакомиться с более чем 130 экспозициями, которые представляют в том числе 89 регионов нашей необъятной страны. Кстати, недавно президент России Владимир Путин поручил продлить выставку до середины лета: она будет открыта до 8 июля.