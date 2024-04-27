Беглов поблагодарил Путина за организацию выставки-форума "Россия"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума "Россия" и за инициативу по её продлению. Об этом он сказал главе государства в ходе двусторонней рабочей встречи в Северной столице.

По его словам, выставка позволила Петербургу и другим регионам собрать вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах, а также увидеть, как сильно изменились город и страна за последние годы.