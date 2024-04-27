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27 апреля, 09:20

Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию газеты The Wall Street Journal о выводах американской разведки о непричастности российского лидера Владимира Путина к смерти Алексея Навального*.

"Я видел этот материал", сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков: Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание родины
Песков: Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание родины

Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, что был готов обменять Алексея Навального* и идея обсуждалась за несколько дней до внезапной смерти блогера. А условием обмена должно было стать невозвращение Навального* в Россию.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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