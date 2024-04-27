Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию газеты The Wall Street Journal о выводах американской разведки о непричастности российского лидера Владимира Путина к смерти Алексея Навального*.
"Я видел этот материал", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, что был готов обменять Алексея Навального* и идея обсуждалась за несколько дней до внезапной смерти блогера. А условием обмена должно было стать невозвращение Навального* в Россию.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
Life.ru