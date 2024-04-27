Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию газеты The Wall Street Journal о выводах американской разведки о непричастности российского лидера Владимира Путина к смерти Алексея Навального*.

"Я видел этот материал", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.