В Кремле отреагировали на планы ЕС ввести санкции против российского СПГ
Песков: РФ будет преодолевать возможные санкции Евросоюза против российского СПГ
Возможные санкции Евросоюза (ЕС) в отношении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) будут проявлением незаконной и недобросовестной конкуренции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков дополнил, что Россия в любом случае будет искать пути преодоления недобросовестной конкуренции и незаконных действий Запада.
А ранее Life.ru писал, что Евросоюз собирается включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского СПГ. А до этого в США признались, что хотят санкциями задушить проект "Арктик СПГ-2". Однако такой сценарий маловероятен, так как экономика РФ уже доказала свою устойчивость к ограничениям.
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