В Кремле отреагировали на планы ЕС ввести санкции против российского СПГ

"По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.