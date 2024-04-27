Отказавшемуся от мира Киеву предрекли судьбу старухи из сказки Пушкина
Депутат Хамитов: Соглашения в Стамбуле были хорошим решением конфликта для Киева
Киев отказался от мира на переговорах с Москвой в Стамбуле в 2022 году, хотя это было идеальное решение конфликта на Украине для всех сторон, и теперь оказался в ситуации старухи из сказки Пушкина. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Амир Хамитов.
"Ещё в апреле 2022 года у киевских властей была возможность прекратить кровопролитие. И для этого нужно было не так и много", — подчеркнул Хамитов.
Он добавил, что тогда Москва не выдвигала Киеву никаких сверхъестественных требований, это был идеальный вариант мирного решения конфликта, приемлемый для всех сторон. Однако "эфемерные обещания западных хозяев" оказались для украинских властей важнее жизней своих граждан.
"[Киевские власти] на [мирный вариант решения конфликта] не пошли, следуя заветам пушкинской старухи: "Хочу быть владычицей морскою". А теперь им и вовсе не остаётся ничего, кроме как "воевать до последнего украинца", чтобы как можно дольше удерживаться у власти. Видимо, этот девиз теперь и является единственной стратегией Киева. Только пусть не забывают, чем закончила та старуха из пушкинской сказки", — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, весной 2022 года в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, итогом которых стало согласование предварительной версии мирного договора. Но, как отмечал президент РФ Владимир Путин, диалог был сорван из-за вмешательства Запада, в том числе тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона. Позднее Киев юридически запретил вести переговоры с действующими властями России. Недавно немецкая газета Die Welt раскрыла некоторые положения стамбульского документа. Члены украинской делегации сами отмечали, что это была лучшая сделка из возможных.
Shutterstock / FOTODOM