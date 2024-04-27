Киев отказался от мира на переговорах с Москвой в Стамбуле в 2022 году, хотя это было идеальное решение конфликта на Украине для всех сторон, и теперь оказался в ситуации старухи из сказки Пушкина. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Ещё в апреле 2022 года у киевских властей была возможность прекратить кровопролитие. И для этого нужно было не так и много", — подчеркнул Хамитов.

Он добавил, что тогда Москва не выдвигала Киеву никаких сверхъестественных требований, это был идеальный вариант мирного решения конфликта, приемлемый для всех сторон. Однако "эфемерные обещания западных хозяев" оказались для украинских властей важнее жизней своих граждан.