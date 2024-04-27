На Украине высокопоставленные лица в частном порядке признают, что проводить дальнейшую мобилизацию становится всё сложнее и сложнее. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian.

Издание, ссылаясь на украинских чиновников, пишет, что мобилизация большего числа людей для участия в боевых действиях становится "сложной задачей". Украинские мужчины вовсе не хотят становиться "пушечным мясом", поэтому они всё чаще либо бегут за границу, либо выбирают подразделения с относительно лёгкими условиями службы. Журналисты констатируют, что Незалежной нужно уже сейчас восполнять растущие потери на фронте. В противном случае ВСУ попросту не выстоят перед напором российских войск.

"Следующий год будет трудным, и вполне возможно, что Украине придётся уступить больше территории, прежде чем ситуация стабилизируется", — отметил специалист лондонского аналитического центра RUSI Мэтью Сэвилл.

По его словам, средний возраст украинской армии сейчас составляет 43 года, а это означает необходимость мобилизовать большее число молодёжи.

На днях стало известно, что МИД Украины временно запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Также отныне запрещена пересылка таких паспортов в зарубежные диппредставительства. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину. Сколько будет действовать запрет, неизвестно.