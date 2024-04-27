Вкладчикам криптобиржи Beribit начали возвращать деньги с их замороженных счетов

В Москве вкладчикам криптобиржи Beribit начали возвращать обещанные деньги с их замороженных счетов. Как сообщает SHOT, на данный момент полные выплаты получили четыре человека. Все они писали заявление в полицию.

Как рассказали в активе вкладчиков, деньги переводят на карты несколькими платежами. В полиции, по данным телеграм-канала, лежит уже около 20 заявлений. Их авторам обещают всё вернуть сегодня, остальным — через несколько дней.