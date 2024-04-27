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27 апреля, 16:48

Вкладчикам криптобиржи Beribit начали возвращать деньги с их замороженных счетов

SHOT: Криптобиржа Beribit начала возвращать обещанные деньги инвесторам

В Москве вкладчикам криптобиржи Beribit начали возвращать обещанные деньги с их замороженных счетов. Как сообщает SHOT, на данный момент полные выплаты получили четыре человека. Все они писали заявление в полицию.

Один из вкладчиков Beribit, который получил обещанные деньги. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали в активе вкладчиков, деньги переводят на карты несколькими платежами. В полиции, по данным телеграм-канала, лежит уже около 20 заявлений. Их авторам обещают всё вернуть сегодня, остальным — через несколько дней.

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Как рассказывал Life.ru ранее, клиенты Beribit несколько дней штурмуют офис компании с целью вернуть свои активы. На счетах криптобиржи зависло 400 миллионов рублей. Напомним, 29 марта в офисе Beribit прошли обыски. По нашим данным, причиной стали опасения силовиков, что криптобиржа могла быть замешана в финансировании теракта в "Крокусе". Однако в компании опровергли это, подчеркнув, что для подобных организаций такое внимание правоохранителей — норма.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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