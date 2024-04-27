"У людей миллионы вложены": Некоторым клиентам криптобиржи Beribit стало плохо, на месте работают врачи

Недовольные клиенты продолжают осаждать офис криптобиржи Beribit в "Москве-Сити", на данный момент там остаются только самые стойкие — около 30 человек. Нескольким вкладчикам стало плохо, на месте работают врачи. Это неудивительно, ведь, по словам криптоинвестора из Перу Мануэля Диаса, некоторые держали на криптобирже десятки миллионов рублей.

Криптоинвестор Мануэль Диас — об обстановке у офиса Beribit в Москве. Видео © SHOT

"Я около года пользуюсь [криптобиржей], всё было нормально, чётко, и мы доверяли. У меня [вложено] четыре миллиона, но это не самая большая сумма. У людей [висит] по 15–20 миллионов. Есть у кого-то миллион", — поделился собеседник SHOT.