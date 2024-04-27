"У людей миллионы вложены": Некоторым клиентам криптобиржи Beribit стало плохо, на месте работают врачи
Клиентам криптобиржи Beribit пообещали начать выплачивать деньги в 16:00
Недовольные клиенты продолжают осаждать офис криптобиржи Beribit в "Москве-Сити", на данный момент там остаются только самые стойкие — около 30 человек. Нескольким вкладчикам стало плохо, на месте работают врачи. Это неудивительно, ведь, по словам криптоинвестора из Перу Мануэля Диаса, некоторые держали на криптобирже десятки миллионов рублей.
Криптоинвестор Мануэль Диас — об обстановке у офиса Beribit в Москве. Видео © SHOT
"Я около года пользуюсь [криптобиржей], всё было нормально, чётко, и мы доверяли. У меня [вложено] четыре миллиона, но это не самая большая сумма. У людей [висит] по 15–20 миллионов. Есть у кого-то миллион", — поделился собеседник SHOT.
Не обошлось на месте финансовой трагедии и без эмоций. Одна девушка, продолжил Диас, вложила 150 тысяч рублей, однако для неё это — большие деньги, и она не смогла сдержать слёз из-за случившегося. Тем временем руководство Beribit пообещало прислать к недовольным гражданам кассиров и уже в 16:00 начать выдавать замороженные деньги наличкой. По словам представителей биржи, трудности носят временный характер и связаны со сменой руководства, которое взялось проводить аудит.
Напомним, ещё в конце марта в Beribit прошли обыски. По данным Life.ru, причиной стали опасения силовиков, что криптобиржа могла быть замешана в финансировании теракта в "Крокусе". Однако в компании опровергли это, подчеркнув, что для подобных организаций такое внимание правоохранителей — норма. Тем не менее активы клиентов заморозили, и те начали буквально штурмовать офис биржи в "Москве-Сити". Недовольные считают, что у Beribit нет денег. Сотрудники же обещают вернуть половину средств, а через несколько дней — остальную сумму, но по какой-то причине пытались сбежать от клиентов.