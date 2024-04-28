Актёр Михаил Ефремов собрался подать заявление на УДО в сентябре
Актёр Михаил Ефремов планирует подать заявление на УДО в сентябре 2024 года. На его успех в этом деле будет влиять мнение внутренней комиссии колонии, которая на данное время не готова принять решение в пользу российского артиста. Об этом сообщает Mash.
Для досрочного освобождения Ефремова из Белгородской колонии, комиссии необходимо одобрить его запрос и отправить в суд положительный вердикт.
Альтернативным вариантом для актёра остаётся подача его адвокатом заявления об УДО прямиком в Алексеевский районный суд, который, удовлетворив иск, может позволить Ефремову освободиться в кратчайшие сроки. Однако такой вариант маловероятен из-за судебной практики и мнения колонии.
Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи за рулём внедорожника, врезался в фургон в центре Москвы. В результате ДТП водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров — скончался в больнице. Суд приговорил актёра к восьми годам тюремного заключения. Затем срок решили уменьшить до семи с половиной лет. Предыдущее прошение Ефремова о досрочном освобождении было отклонено из-за нарушения им режима. Артист не явился на одно из "обязательных мероприятий" колонии, за что получил выговор.