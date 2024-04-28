Актёр Михаил Ефремов собрался подать заявление на УДО в сентябре

Актёр Михаил Ефремов планирует подать заявление на УДО в сентябре 2024 года. На его успех в этом деле будет влиять мнение внутренней комиссии колонии, которая на данное время не готова принять решение в пользу российского артиста. Об этом сообщает Mash.