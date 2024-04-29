Экс-министр Грузии Петриашвили задержан на митинге за неподчинение полиции
Бывший министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексий Петриашвили задержан силовиками во время митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Политика заковали в наручники за неподчинение полиции.
По данным грузинских СМИ, Петриашвили принимал активное участие в попытках прорвать кордон правоохранителей у здания парламента на стороне протестующих. С силовиками бывший министр сцепился у сцены, подготовленной для намеченного на 29 апреля мероприятия партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
"[Петриашвили] задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство", — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.
К настоящему времени протестующие отступили от здания парламента, спецназ снял оцепление. Ранее премьер-министр Грузии обещал принять скандальный законопроект об иноагентах, несмотря ни на что. Однако парламент оставил за собой право пересмотреть результаты голосования, если инициатива помешает вступлению республики в Евросоюз.
X / Mariam Nikuradze