Экс-министр Грузии Петриашвили задержан на митинге за неподчинение полиции

Бывший министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексий Петриашвили задержан силовиками во время митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Политика заковали в наручники за неподчинение полиции.

По данным грузинских СМИ, Петриашвили принимал активное участие в попытках прорвать кордон правоохранителей у здания парламента на стороне протестующих. С силовиками бывший министр сцепился у сцены, подготовленной для намеченного на 29 апреля мероприятия партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".