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29 апреля, 03:02

Экс-министр Грузии Петриашвили задержан на митинге за неподчинение полиции

Бывший министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексий Петриашвили задержан силовиками во время митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Политика заковали в наручники за неподчинение полиции.

По данным грузинских СМИ, Петриашвили принимал активное участие в попытках прорвать кордон правоохранителей у здания парламента на стороне протестующих. С силовиками бывший министр сцепился у сцены, подготовленной для намеченного на 29 апреля мероприятия партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

"[Петриашвили] задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство", — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В Тбилиси на очередном митинге начались стычки демонстрантов с полицией
В Тбилиси на очередном митинге начались стычки демонстрантов с полицией

К настоящему времени протестующие отступили от здания парламента, спецназ снял оцепление. Ранее премьер-министр Грузии обещал принять скандальный законопроект об иноагентах, несмотря ни на что. Однако парламент оставил за собой право пересмотреть результаты голосования, если инициатива помешает вступлению республики в Евросоюз.

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X / Mariam Nikuradze

Илья Пушкарев
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